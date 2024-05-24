Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon ki performansıyla beğeni toplayan İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli yönetim milli oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 11:27
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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Performansıyla transferin gözde isimlerinden biri olan milli oyuncunun geleceği için karar verildi.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin en flaş isimlerinden biri de İrfan Can Kahveci oldu.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Sarı lacivertlilerde başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan milli oyuncu, transferde Avrupa ekiplerinin gözdesi oldu.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde başta Sevilla olmak üzere birçok takımla gündeme gelmişti.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

TRANSFER İÇİN KARAR VERİLDİ

Transferde adı birçok takımla anılan ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan İrfan Can Kahveci için karar verildi.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde milli oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Akşam'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için beklenen rakam ise en az 15 milyon Euro.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 46 resmi maça çıktı.

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