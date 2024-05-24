Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon ki performansıyla beğeni toplayan İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli yönetim milli oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı lacivertlilerde başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan milli oyuncu, transferde Avrupa ekiplerinin gözdesi oldu.
Yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde başta Sevilla olmak üzere birçok takımla gündeme gelmişti.
TRANSFER İÇİN KARAR VERİLDİ
Transferde adı birçok takımla anılan ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan İrfan Can Kahveci için karar verildi.
Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde milli oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Akşam'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için beklenen rakam ise en az 15 milyon Euro.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 46 resmi maça çıktı.
İrfan Can bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı.
Toplam 2857 dakika sahada kalan 28 yaşındaki milli oyuncu, 18 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulundu.
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