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Dzeko geri dönüyor
İki haftadır kulübede olan Edin Dzeko, İstanbulspor karşısında formasına kavuşuyor. Michy Batshuayi'nin sarı kart cezalısı olduğu haftada Boşnak yıldız ileri uçta tek başına görev yapacak. Becao'nun cezasının bittiği sarı-lacivertlilerde Djiku olmayacak. Becao'nun partnerinin Oosterwolde olması beklenirken; orta alanda Fred, Mert Hakan ve Zajç üçlüsünün görev yapması bekleniyor.
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