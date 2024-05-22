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Dusan Tadic zirvede Szymanski takipte

Sarı-lacivertli takımın en istikrarlı oyuncusu olan Dusan Tadic, bu sezon sarı-lacivertli takımla 55 maça çıktı. 15 gol, 15 asistle oynayan 35 yaşındaki Sırp yıldız, milli takım formasını ise 8 kez giydi. Toplamda 63 karşılaşmaya çıkarak Avrupa'nın 10 büyük liginde zirvede yer aldı. Tadic, 19 yaşındaki Benficalı Joao Neves'le ilk sırayı paylaştı. Szymanski, Barış Alper Yılmaz ve Liverpool'dan Harvey Elliott 62'şer maçla ilk 5'te yer alan isimler oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Dusan Tadic zirvede Szymanski takipte
Sarı-lacivertli takımın en istikrarlı oyuncusu olan Dusan Tadic, bu sezon sarı-lacivertli takımla 55 maça çıktı. 15 gol, 15 asistle oynayan 35 yaşındaki Sırp yıldız, milli takım formasını ise 8 kez giydi. Toplamda 63 karşılaşmaya çıkarak Avrupa'nın 10 büyük liginde zirvede yer aldı. Tadic, 19 yaşındaki Benficalı Joao Neves'le ilk sırayı paylaştı. Szymanski, Barış Alper Yılmaz ve Liverpool'dan Harvey Elliott 62'şer maçla ilk 5'te yer alan isimler oldu.
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