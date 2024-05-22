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Adım adım EURO 2024'e
Miha Zajc, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye yakın... 29 yaşındaki oyuncu, Slovenya'nın 30 kişilik geniş kadrosunda kendine yer buldu. 29 Mayıs'ta EURO 2024 hazırlıklarına başlayacak olan Sloven Milli Takımı, 4 Haziran'da Ermenistan ve 8 Haziran tarihinde Bulgaristan ile özel maç yapacak. Aday kadroya girmesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli isimin milli takımda 39 maçta 8 golü bulunuyor.
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