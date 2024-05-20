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Mucizenin adı Çağlar

Çağlar, 71'de ağları sarstı. Bu golle takımını galibiyete taşıdı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Mucizenin adı Çağlar

Fenerbahçe, bir mucizeyi gerçekleştirmek için çıktığı maçta RAMS Park'ta Galatasaray'ı devirdi ve şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isim ise Çağlar Söyüncü'ydü. Geçen hafta Kayserispor'a karşı ağları sarsan milli yıldız, Süper Lig'deki ilk golünü atmıştı. Dün de Süper Lig'deki ilk deplasman golünü ezeli rakibinin ağlarını yollayan Çağlar, hem Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını korudu hem de Galatasaray'ın evinde şampiyon olmasını engelledi. Yıldız isim ayrıca Lugano'dan sonra sarı-kırmızılılara gol atan ilk Fenerbahçeli stoper oldu. Uruguaylı 2008'de Galatasaray'a gol atmıştı. Çağlar, ayrıca Galatasaray'a 10 yıl sonra deplasmanda gol atan ilk yerli isim olmayı başardı. Aslantepe'de son golü 2014'te Alper Potuk kaydetmişti.

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