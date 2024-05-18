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Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Süper Lig'de şampiyonluk ümidini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de diğer yandan başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarının takımın başına getireceği teknik direktör merak edilirken son olarak gündeme Antonio Conte gelmişti. İtalyan çalıştırıcı Fenerbahçe'ye yanıt verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:21
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Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Süper Lig'de şampiyonluk ümidini mucizelere bırakan Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Sarı lacivertliler son 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanıp son haftada Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini ve kendisinin kazanması gerekiyor.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Büyük umutlarla başlanılan sezonu kupasız kapatma ihtimali olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile devam edilmeme kararı alınacak.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Gündeme bomba gibi düşen Jose Mourinho isminden sonra sarı lacivertliler için sürpriz isimler de konuşulmaya başlandı.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Fenerbahçe'nin listesinde Antonio Conte, Stefano Pioli, Lucien Favre, Maurizio Sarri gibi isimlerin bulunduğu ileri sürüldü.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco'nun, Conte ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

İtalyan çalıştırıcının, Napoli ile anlaştığını söyleyerek 6 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

54 yaşındaki teknik adam kariyerinde Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, Chelsea, Inter ve Tottenham kulüplerini çalıştırdı.

Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!

Deneyimli çalıştırıcı 2 sene İtalya Milli Takımı'nda görev aldı.

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