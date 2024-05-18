Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt geldi!
Süper Lig'de şampiyonluk ümidini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de diğer yandan başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarının takımın başına getireceği teknik direktör merak edilirken son olarak gündeme Antonio Conte gelmişti. İtalyan çalıştırıcı Fenerbahçe'ye yanıt verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Büyük umutlarla başlanılan sezonu kupasız kapatma ihtimali olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile devam edilmeme kararı alınacak.
Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı.
Gündeme bomba gibi düşen Jose Mourinho isminden sonra sarı lacivertliler için sürpriz isimler de konuşulmaya başlandı.
Fenerbahçe'nin listesinde Antonio Conte, Stefano Pioli, Lucien Favre, Maurizio Sarri gibi isimlerin bulunduğu ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco'nun, Conte ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi.
İtalyan çalıştırıcının, Napoli ile anlaştığını söyleyerek 6 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
54 yaşındaki teknik adam kariyerinde Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, Chelsea, Inter ve Tottenham kulüplerini çalıştırdı.
Deneyimli çalıştırıcı 2 sene İtalya Milli Takımı'nda görev aldı.
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