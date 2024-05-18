TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor
Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, yeni sezon için flaş transfer hamlelerine hazırlanıyor. Sarı lacivertliler son olarak Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Leicester City'nin yıldızına kancayı taktı. Sarı lacivertlilerin golcü isimle görüşmelerine devam ettiği de öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe ayrılık yaşayacak isimlerin başında gelen İheanacho'yu gözüne kestirdi.
"filbertway" adlı sitenin yaptığı habere göre; İheanacho'nun yeni adresi Fenerbahçe olacak.
Sarı lacivertlilerin gıkcğ isimle görüşmelerine devam ettiği de vurgulandı.
Iheanacho bu sezon Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Leicester City'de 26 maçta görev aldı.
Nijeryalı yıldız 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Iheanacho'nun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.
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