Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, yeni sezon için flaş transfer hamlelerine hazırlanıyor. Sarı lacivertliler son olarak Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Leicester City'nin yıldızına kancayı taktı. Sarı lacivertlilerin golcü isimle görüşmelerine devam ettiği de öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:57
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe'de bir yandan seçim heyecanı devam ederken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

Birçok isimle temas kuran sarı lacivertliler yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için forvet rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

İngilizler, Leicester City'de sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacağını ve birçok futbolcunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe ayrılık yaşayacak isimlerin başında gelen İheanacho'yu gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

"filbertway" adlı sitenin yaptığı habere göre; İheanacho'nun yeni adresi Fenerbahçe olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

Sarı lacivertlilerin gıkcğ isimle görüşmelerine devam ettiği de vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

Iheanacho bu sezon Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Leicester City'de 26 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

Nijeryalı yıldız 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete sürpriz takviye! Görüşmeler devam ediyor

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Iheanacho'nun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

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