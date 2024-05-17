Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlandı. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde sözleşmesi devam eden bazı oyuncuların durumu şimdiden yönetimin canını sıkacak gibi duruyor. İşte detaylar...
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Takvim'in haberine göre; Maliyetli oyuncuların yanında beklenen bonservislerin alınamayacağı isimler mevcut. Ayrıca satın alma opsiyonu bulunan da bir futbolcu var.
Bütün bunlar alt alta eklenince hepsi zarar olarak gözüküyor. İşte detaylar...
Bir yandan saha sonuçlarının gündemde olduğu Kanarya'da transfer de büyük önem taşıyor. Bilhassa da kiradan dönecek futbolcuların durumu merakla bekleniyor. Çünkü istenen seviyede performans gösterilememesi satış konusunda sıkıntı çıkaracak gibi gözüküyor.
Fenerbahçe'de 2022'nin yazında 4.68 milyon euroya transfer edilen ve halen daha 500 bine euroya yakın bonus maddesi gerçekleştiğinde aktif hale gelebilecek ayrı bir ödeme kalemi daha bulunan Joao Pedro, sezon başında Gremio'ya kiralanmıştı.
Brezilyalı forvet ülkesinde geçirdiği süre boyuncsa çıktığı 21 maçta 3 gol atabildi.
Mavi siyahlı ekibin 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
Geldiği günden itibaren Fenerbahçelilere kendisini sevdirmeyi başaran ve birçok takımı da peşinden koşturan Miguel Crespo, yaşadığı düşüş sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.
Portkeizli futbolcu kendisine talip çıkması halinde gönderilecek. Ancak kendisinden beklenen seviyede bir bonservis alınması neredeyse imkansız.
Bir ara 15 milyon euroluk değere sahip olan yıldız futbolcunun o bedelleri görmesi mümkün gözükmüyor.
Lincoln de yine kiralanan isimler arasındaydı. Her ne kadar Brezilya macerasına iyi başlasa da devamını getiremedi.
Onun da sezon sonunda İstanbul'a dönmesi gündemde. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro ancak RB Bragantino'nun kullanması pek mümkün gözükmüyor. Bu da Fenerbahçe'ye yine zarar yazıyor.
İki transfer dönemi peşinden koşulduktan sonra kiralanan Rade Krunic için 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek.
Ancak hem yeni yapılanma süreci hem de yıldız isimlerin alınmasıyla yabancı kuralına hazırlanan Kanarya'da Boşnak futbolcunun takımda kalması beklenmiyor.
Yolların ayrılabilmesi için kendisine talip çıkması gerekiyor. Eğer isteyen olursa bonservisi alınıp kolaylık sağlanacak. Alan takım da beklentileri ne kadar karşılar sorusunun cavabı ise belli değil.
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