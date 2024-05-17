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Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlandı. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde sözleşmesi devam eden bazı oyuncuların durumu şimdiden yönetimin canını sıkacak gibi duruyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 11:09
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Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Sarı lacivertliler kazanacağı 3 puanla birlikte farkı 3'e indirmek ve son haftada ise galip gelerek rakibi Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Diğer taraftan transfer çalışmaları da sürerken eldeki bazı oyuncuların durumu ise şimdiden can sıkacak gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Takvim'in haberine göre; Maliyetli oyuncuların yanında beklenen bonservislerin alınamayacağı isimler mevcut. Ayrıca satın alma opsiyonu bulunan da bir futbolcu var.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Bütün bunlar alt alta eklenince hepsi zarar olarak gözüküyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Bir yandan saha sonuçlarının gündemde olduğu Kanarya'da transfer de büyük önem taşıyor. Bilhassa da kiradan dönecek futbolcuların durumu merakla bekleniyor. Çünkü istenen seviyede performans gösterilememesi satış konusunda sıkıntı çıkaracak gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Fenerbahçe'de 2022'nin yazında 4.68 milyon euroya transfer edilen ve halen daha 500 bine euroya yakın bonus maddesi gerçekleştiğinde aktif hale gelebilecek ayrı bir ödeme kalemi daha bulunan Joao Pedro, sezon başında Gremio'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Brezilyalı forvet ülkesinde geçirdiği süre boyuncsa çıktığı 21 maçta 3 gol atabildi.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Mavi siyahlı ekibin 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Geldiği günden itibaren Fenerbahçelilere kendisini sevdirmeyi başaran ve birçok takımı da peşinden koşturan Miguel Crespo, yaşadığı düşüş sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Portkeizli futbolcu kendisine talip çıkması halinde gönderilecek. Ancak kendisinden beklenen seviyede bir bonservis alınması neredeyse imkansız.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Bir ara 15 milyon euroluk değere sahip olan yıldız futbolcunun o bedelleri görmesi mümkün gözükmüyor.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Lincoln de yine kiralanan isimler arasındaydı. Her ne kadar Brezilya macerasına iyi başlasa da devamını getiremedi.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Onun da sezon sonunda İstanbul'a dönmesi gündemde. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro ancak RB Bragantino'nun kullanması pek mümkün gözükmüyor. Bu da Fenerbahçe'ye yine zarar yazıyor.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

İki transfer dönemi peşinden koşulduktan sonra kiralanan Rade Krunic için 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Ancak hem yeni yapılanma süreci hem de yıldız isimlerin alınmasıyla yabancı kuralına hazırlanan Kanarya'da Boşnak futbolcunun takımda kalması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Yolların ayrılabilmesi için kendisine talip çıkması gerekiyor. Eğer isteyen olursa bonservisi alınıp kolaylık sağlanacak. Alan takım da beklentileri ne kadar karşılar sorusunun cavabı ise belli değil.

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