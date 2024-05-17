Fenerbahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti

Lincoln de yine kiralanan isimler arasındaydı. Her ne kadar Brezilya macerasına iyi başlasa da devamını getiremedi.

Onun da sezon sonunda İstanbul'a dönmesi gündemde. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro ancak RB Bragantino'nun kullanması pek mümkün gözükmüyor. Bu da Fenerbahçe'ye yine zarar yazıyor.