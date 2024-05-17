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Fenerbahçe derbide deplasman karnesine güveniyor

Süper Lig’de bu sezon deplasmanda mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, sezonun son dış saha maçında Galatasaray’ı yenerse hem bu seriyi sürdürecek hem de şampiyonluk şansını son maça taşıyacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 14:02
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Fenerbahçe derbide deplasman karnesine güveniyor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, son 2 haftaya sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde girdi. Sarı-lacivertli ekip, ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta konuk olacağı rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve yenilgi yaşamadı. Rakip filelere 39 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise 11 gol gördü.

Bu sezon deplasmanda üst üste 10 galibiyet alarak Süper Lig'de bu alanda rekor kıran Kanarya, aynı zamanda en fazla galibiyet (15) elde ettiği sezonu da yaşıyor.

Konyaspor ve Sivasspor'a konuk olduğu son 2 maçta puan kayıpları yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yarışında yara almıştı.

Bu sezon dış sahada 48 puan toplayan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılması halinde 'dış sahada en fazla puan toplama rekoru'nu geliştirecek ve şampiyonluk şansını son maça taşıma imkanı bulacak.

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