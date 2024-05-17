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Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

Son dakika spor haber: Sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, yarıştığı kulvarlarda hedeflerinden uzak kalmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, işini oldukça zora soktu. Yeni sezonda kadroda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Kanarya'da ilk veda gerçekleşiyor. İşte o isim ve yeni takımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:03
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Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

Önümüzdeki sezonun kadro planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

Yeni yönetimin belirlenmesiyle kadroda düşünülmeyen isimlere birer birer veda edilecek.

Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

SERDAR DURSUN AYRILIYOR!
Almanya Bundesliga 2'de SV Darmstadt 98'de 27 golle gol kralı olduktan sonra 2021'de Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Serdar Dursun'un kontratı sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

Fenerbahçe'de üçüncü forvet konumundaki deneyimli oyuncu için yeni bir girişim yapılmayacak.

Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

Sezon sonu serbest oyuncu durumuna gelecek olan 32 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

Yeni adresi merak konusu olan Serdar Dursun hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

Kadroda önemli değişiklikler planlayan Fenerbahçe'ye veda edecek olan golcü oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

ÇİN YOLCUSU!
32 yaşındaki forvete Çin ekibi Henan 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor

Teklife şu anlık bir yanıt vermeyen Serdar Dursun, sezon sonu değerlendirmeye alacak.

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