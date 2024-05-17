Fenerbahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor
Son dakika spor haber: Sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, yarıştığı kulvarlarda hedeflerinden uzak kalmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, işini oldukça zora soktu. Yeni sezonda kadroda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Kanarya'da ilk veda gerçekleşiyor. İşte o isim ve yeni takımı...
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SERDAR DURSUN AYRILIYOR!
Fenerbahçe'de üçüncü forvet konumundaki deneyimli oyuncu için yeni bir girişim yapılmayacak.
Sezon sonu serbest oyuncu durumuna gelecek olan 32 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacak.
Yeni adresi merak konusu olan Serdar Dursun hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Kadroda önemli değişiklikler planlayan Fenerbahçe'ye veda edecek olan golcü oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.
ÇİN YOLCUSU!
32 yaşındaki forvete Çin ekibi Henan 3 yıllık bir teklifte bulundu.
Teklife şu anlık bir yanıt vermeyen Serdar Dursun, sezon sonu değerlendirmeye alacak.
Bu sezon 34 resmi maçta forma giyen tecrübeli santrfor, 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
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