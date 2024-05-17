Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin golleri yabancılardan

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 14 golle karşılık verdi.
Bu müsabakalarda atılan 33 golün 28'ini yabancı oyuncular, 5'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı oyuncular attı. Sarı-kırmızılıların 3, sarı-lacivertlilerin ise 2 golünü yerli oyuncular filelere gönderdi.
SON 10 SEZONDAKİ DERBİLER
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:
|Tarih
|
|Organizasyon
|
|Goller
|25.08.2014
|Manisa 19 Mayıs
|TFF Süper Kupa
|0 - 0
|-
|18.10.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2-1
|Alper Potuk / Sneijder (2)
|08.03.2015
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|0-1
|Kuyt
|25.10.2015
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|1 - 1
|Diego / Olcan Adın
|13.04.2016
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|26.05.2016
|Antalya
|Türkiye Kupası
|1-0
|Podolski
|20.11.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|Van Persie (2)
|23.04.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-1
|Josef de Souza
|22.10.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|17.03.2018
|Ülker
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|02.11.2018
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2 - 2
|Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
|14.04.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1 - 1
|Eljif Elmas / Onyekuru
|28.09.2019
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|23.02.2020
|Ülker
|Süper Lig
|3-1
|Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
|27.09.2020
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|06.02.2021
|Ülker
|Süper Lig
|1-0
|Mustafa Muhammed
|21.11.2021
|Nef
|Süper Lig
|1-2
|Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
|10.04.2022
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|Zajc, Serdar Dursun
|08.01.2023
|Ülker
|Süper Lig
|3-0
|Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
|04.06.2023
|Nef
|Süper Lig
|3-0
|Nicolo Zaniolo (2) Mauro Icardi
|24.12.2023
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|-
|07.04.2023
|Şanlıurfa 11 Nisan
|TFF Süper Kupa
|3-0 (Hükmen)
|Mauro Icardi