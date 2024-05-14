FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının sonlarına gelinirken Fenerbahçe'de diğer bir gündem de başkanlık seçimi. Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü duyurmuştu. Portekizli teknik adam dedikoduları sonrası Edin Dzeko sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Başkan Ali Koç'un, Mourinho ile Mario Branco vasıtasıyla görüştüğü ifade edildi. Portekizli hocanın, hangi başkan seçilirse seçilsin yeni sezonda Fenerbahçe'ye geleceği ifade edildi.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'ya ilgi göstermesi ve görüşme yapmasının ardından sürpriz bir haber geldi.
Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun, Jose Mourinho dedikodularının ardından flaş bir karar aldığı belirtildi.
Dzeko'nun, İsmail Kartal ile sıkıntıları olduğu aktarıldı. Arabistan'dan teklif alan deneyimli forvetin takımdan ayrılma kararı aldığı vurgulanmıştı.
Ancak Dzeko'nun, Mourinho'nun gelmesi durumunda Fenerbahçe'de kalabileceği kaydedildi.
Bunun yanı sıra Mourinho'nun da sarı lacivertlilerin teklifi kabul etmesi halinde takım kadrosunun büyük bir bölümünü tutacağı aktarıldı.
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