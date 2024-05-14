FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansı çok azalan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı lacivertlilerin mevcut başkanı Ali Koç'un da Mourinho ile görüşmelere başladığı öğrenildi.