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FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının sonlarına gelinirken Fenerbahçe'de diğer bir gündem de başkanlık seçimi. Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü duyurmuştu. Portekizli teknik adam dedikoduları sonrası Edin Dzeko sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 16:09
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansı çok azalan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım seçilmesi halinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getireceğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Milliyet'te yer alan habere göre sarı lacivertlilerin mevcut başkanı Ali Koç'un da Mourinho ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Başkan Ali Koç'un, Mourinho ile Mario Branco vasıtasıyla görüştüğü ifade edildi. Portekizli hocanın, hangi başkan seçilirse seçilsin yeni sezonda Fenerbahçe'ye geleceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'ya ilgi göstermesi ve görüşme yapmasının ardından sürpriz bir haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun, Jose Mourinho dedikodularının ardından flaş bir karar aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Dzeko'nun, İsmail Kartal ile sıkıntıları olduğu aktarıldı. Arabistan'dan teklif alan deneyimli forvetin takımdan ayrılma kararı aldığı vurgulanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Ancak Dzeko'nun, Mourinho'nun gelmesi durumunda Fenerbahçe'de kalabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...

Bunun yanı sıra Mourinho'nun da sarı lacivertlilerin teklifi kabul etmesi halinde takım kadrosunun büyük bir bölümünü tutacağı aktarıldı.

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