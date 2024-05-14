Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Dybala'nın, Roma'daki ilk sezonunun ardından sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin devre dışı kalması üzerine Mourinho, "Dybala'nın sözleşmesindeki madde 1 Ağustos itibarıyla iptal oldu. O günden beri artık daha rahat uyuyorum. Çok yüksek seviyede bir oyuncu ve bizim için çok değerli bir isim. Ondan vazgeçemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.