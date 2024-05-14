Haberler Fenerbahçe Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Transferde dünyaca ünlü isimleri listesine alan Fenerbahçe'de heyecan uyandıran bir Paulo Dybala iddiası gündeme geldi. Teknik direktörlük için Jose Mourinho'nun ismi geçen sarı-lacivertlilerde Portekizli hocanın gözdesi konumundaki başarılı oyuncu radara girdi. Kanarya'nın hedefine aldığı Paulo Dybala'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 17:07
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Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Önümüzdeki sezona oldukça iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız Paulo Dybala sesleri yükseliyor.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getireceğini açıklayarak camiada heyecan yarattı.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Yıldırım yaptığı açıklamada, takımın başına Mourinho'yu getirmeyi planladığını ve Portekizli hocanın istediği tüm transferleri yapacağını ifade etti.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Transfer listesi şekillenen Kanarya'nın gündeminde dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Hücum hattını nokta atışı isimlerle güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'ye Dybala'dan müjdeli haber geldi.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

ROMA'DAN AYRILIYOR!
Ajansspor'un İtalyan basınından derlediği habere göre; Paulo Dybala ve Roma birlikteliği sezon sonunda sona erebilir.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Söz konusu haberde, İtalyan ekibinin sözleşme uzatma isteğine Dybala'nın karşılık vermediği kaydedildi.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Paulo Dybala 2022-23 sezonu başında, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Jose Mourinho liderliğindeki Roma'nın yolunu tutmuştu.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

2025 yılına dek sürecek sözleşmeye imza atan Dybala, bugünlerde İtalyan ekibinin kontrat uzatma girişimlerine sıcak bakmıyor.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Haber detayında Arjantinli yıldızın, halihazırda yıllık 4.5 milyon Euro kazandığı Roma'dan 7 milyon Euro maaş beklentisi olduğu kaydedildi.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Roma, 30 yaşındaki 10 numaranın sözleşme uzatma taleplerine olumlu yanıt vermediği takdirde, sezon sonunda yıldız ismi satış listesine koyabilir.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe başkanı olduğu takdirde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, Roma'dan öğrencisi Paulo Dybala hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Dybala'nın, Roma'daki ilk sezonunun ardından sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin devre dışı kalması üzerine Mourinho, "Dybala'nın sözleşmesindeki madde 1 Ağustos itibarıyla iptal oldu. O günden beri artık daha rahat uyuyorum. Çok yüksek seviyede bir oyuncu ve bizim için çok değerli bir isim. Ondan vazgeçemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Transferde Dybala bombası! Mourinho ve Fenerbahçe...

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 37 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız futbolcu, bu maçlarda 16 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist yapmayı başardı.

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