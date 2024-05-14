Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

Son dakika spor haberi: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 30'da 2 Türk takımı yer aldı. Dikkat çeken listeye göre Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı. İşte o sıralama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:46 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:47
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Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

1- Manchester City

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

2- Real Madrid

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

3- Bayer Leverkusen

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

4- Inter

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

5- Bayern Münih

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

6- Roma

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

7- Palmeiras

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

8- Atletico Madrid

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

9- Atalanta

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

10- Barcelona

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

11- Arsenal

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

12- Liverpool

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

13- PSG

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

14- Fluminense

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

15- Fortaleza

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

16- Al Ahly

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

17- Flamengo

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

18- Milan

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

19- Sporting

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

20- Borussia Dortmund

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

21- FENERBAHÇE

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

22- Botafogo

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

23- Sao Paulo

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

24- Benfica

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

25- Porto

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

26- Leipzig

Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması

27- GALATASARAY

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