Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı! İşte dünya kulüpler sıralaması
Son dakika spor haberi: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 30'da 2 Türk takımı yer aldı. Dikkat çeken listeye göre Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı. İşte o sıralama...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:46 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
4- Inter
5- Bayern Münih
6- Roma
7- Palmeiras
8- Atletico Madrid
9- Atalanta
10- Barcelona
11- Arsenal
12- Liverpool
13- PSG
14- Fluminense
15- Fortaleza
16- Al Ahly
17- Flamengo
18- Milan
19- Sporting
20- Borussia Dortmund
21- FENERBAHÇE
22- Botafogo
23- Sao Paulo
24- Benfica
25- Porto
26- Leipzig
27- GALATASARAY
110- BEŞİKTAŞ
189- TRABZONSPOR
DİĞER