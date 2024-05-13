Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi...
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gelecek sezona dair transferde yarış şimdiden başladı. İki ezeli ekibin peşinde olduğu yıldız isim için Fransızlar da devreye girdi. İşte haberin detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ
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İki takımın da gündeminde yer alan Oğuz Aydın için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fransa Ligue 1 takımı Nice'in, Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat hücumcusu Oğuz Aydın'ı transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.
Fransız gazetesi L'Equipe'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli, eski oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istiyor.
Geçtiğimiz mart ayında A Milli Takım'a da davet edilen oyuncunun sezon sonunda Fransa'ya transfer olabileceği belirtildi.
"ÇOK YÖNLÜ BİR FORVET OYUNCUSU"
Haberde Oğuz için "çok yönlü bir forvet oyuncusu" yorumu yapılırken, Hollanda doğumlu futbolcunun Nice'in ilgisini çektiği ifade edildi.
34 MAÇTA 12 GOL, 7 ASİST
Alanyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunana Oğuz Aydın, bu sezon 34 maçta 12 gol atarken 7 kez de asist yaptı.
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