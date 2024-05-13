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Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gelecek sezona dair transferde yarış şimdiden başladı. İki ezeli ekibin peşinde olduğu yıldız isim için Fransızlar da devreye girdi. İşte haberin detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:44
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Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfere yönelik çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi...

İki takımın da gündeminde yer alan Oğuz Aydın için sürpriz bir gelişme yaşandı.


Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi...

Fransa Ligue 1 takımı Nice'in, Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat hücumcusu Oğuz Aydın'ı transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi...

Fransız gazetesi L'Equipe'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli, eski oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi...

Geçtiğimiz mart ayında A Milli Takım'a da davet edilen oyuncunun sezon sonunda Fransa'ya transfer olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi...

"ÇOK YÖNLÜ BİR FORVET OYUNCUSU"

Haberde Oğuz için "çok yönlü bir forvet oyuncusu" yorumu yapılırken, Hollanda doğumlu futbolcunun Nice'in ilgisini çektiği ifade edildi.

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