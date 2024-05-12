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Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala nefesler tutuldu. Ligde Galatasaray'ın 6 puanlık avantajı bulunurken Fenerbahçe'nin puan kaybına asla tahammülü yok. 37. haftada oynanacak olan kritik derbi öncesi öncesi ise iki takımı da yakından ilgilendiren o sorun gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 12:42
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Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

Cimbom iç sahada puan bile kaybetmezken, 18'de 18 yaparak ligde 96 puana ulaştı ve liderliğini pekiştirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

G.Saray'ın hemen arkasında bulunan F.Bahçe ise 18 deplasman maçından 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi ve ligde 90 puanla takibi sürdürdü.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

Ligin 37. haftasında Rams Park'ta karşı karşıya gelecek iki takımında sarı kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

Takımlar derbi öncesi kart görmesi halinde o isimlerden mahrum kalacak. İşte o yıldızlar...

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

SERGIO OLIVEIRA

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

CENGİZ ÜNDER

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

LUCAS TORREIRA

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

EDIN DZEKO

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

VICTOR NELSSON

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

FERDİ KADIOĞLU

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

MICHY BATSHUAYI

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

HAKIM ZIYECH

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

KAAN AYHAN

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

DUSAN TADIC

Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...

KEREM AKTÜRKOĞLU

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