Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi...
Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala nefesler tutuldu. Ligde Galatasaray'ın 6 puanlık avantajı bulunurken Fenerbahçe'nin puan kaybına asla tahammülü yok. 37. haftada oynanacak olan kritik derbi öncesi öncesi ise iki takımı da yakından ilgilendiren o sorun gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
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G.Saray'ın hemen arkasında bulunan F.Bahçe ise 18 deplasman maçından 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi ve ligde 90 puanla takibi sürdürdü.
Ligin 37. haftasında Rams Park'ta karşı karşıya gelecek iki takımında sarı kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor.
Takımlar derbi öncesi kart görmesi halinde o isimlerden mahrum kalacak. İşte o yıldızlar...
SERGIO OLIVEIRA
CENGİZ ÜNDER
LUCAS TORREIRA
EDIN DZEKO
VICTOR NELSSON
FERDİ KADIOĞLU
DAVINSON SANCHEZ
MICHY BATSHUAYI
HAKIM ZIYECH
KAAN AYHAN
DUSAN TADIC
KEREM AKTÜRKOĞLU
RODRIGO BECAO
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