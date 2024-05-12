Michy Batshuayi: Galatasaray derbisi çok önemli

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Herkesin iyi bildiği gibi çok fazla süre almadım bu sezon. Benim açımdan da zor. Ben çalışmaya devam ettim, takıma yardımcı olmaya çalıştım. Sahada bana inandıklarını gördüm. Ben de elimden geleni yapmaya devam ettim. Bana görev geldiğinde elimden geleni yapmaya çalıştım."

"GALATASARAY DERBİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Galatasaray derbisi çok önemli. Edin Dzeko da oynamak isteyecektir, ben de oynamak istiyorum. Herkes oynamak ister. Tek önemli olan şey Fenerbahçe'nin kazanması. Kimin oynayacağı yönündeki kararı İsmail Kartal verecek."