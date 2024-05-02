TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Scout ekibinin yönetime önerdiği isim sonrası harekete geçen kurmaylar, Celtic'in 23 yaşındaki yıldızını listeye aldı. Transferde oldukça ciddi olan Kanarya, 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Sarı-lacivertliler, son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
Süper Lig'de kalan 4 haftada tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmak için Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.
Şansını son ana kadar zorlayacak olan sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlaması için de harekete geçildi.
Transferde listeyi belirleyen kurmaylar, hedefteki isimlerle görüşmeler yapacak.
Scout ekibinin yönetime önerdiği bu isim bir süredir takip ediliyordu ve oyuncunun sergilediği performans sonrasında harekete geçme kararı alındı.
Fenerbahçe transfer komitesi, O'Riley için kısa süre içinde İskoç ekibiyle masaya oturacak.
ÜÇ BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR
2022'de MK Dons'tan Celtic'e 1.8 milyon euroya gelen Danimarkalı oyuncu, İskoç ekibinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
Şu anki piyasa değeri; 13 milyon euro... Celtic'le sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için Fenerbahçe'nin 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Bu sezon 44 maçta 14 gol atıp, 16 da asist yapan O'Riley, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero pozisyonunda da oynuyor.
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