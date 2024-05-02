Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Scout ekibinin yönetime önerdiği isim sonrası harekete geçen kurmaylar, Celtic'in 23 yaşındaki yıldızını listeye aldı. Transferde oldukça ciddi olan Kanarya, 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Sarı-lacivertliler, son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Süper Lig'de kalan 4 haftada tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmak için Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Şansını son ana kadar zorlayacak olan sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlaması için de harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Transferde listeyi belirleyen kurmaylar, hedefteki isimlerle görüşmeler yapacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Kanarya'nın gündemine gelen isim ise; Celtic'in 23 yaşındaki merkez orta sahası Matt O'Riley...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Scout ekibinin yönetime önerdiği bu isim bir süredir takip ediliyordu ve oyuncunun sergilediği performans sonrasında harekete geçme kararı alındı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Fenerbahçe transfer komitesi, O'Riley için kısa süre içinde İskoç ekibiyle masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

ÜÇ BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR
2022'de MK Dons'tan Celtic'e 1.8 milyon euroya gelen Danimarkalı oyuncu, İskoç ekibinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Şu anki piyasa değeri; 13 milyon euro... Celtic'le sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için Fenerbahçe'nin 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Danimarkalı joker! 10 milyon euro'ya gelecek

Bu sezon 44 maçta 14 gol atıp, 16 da asist yapan O'Riley, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero pozisyonunda da oynuyor.

G.Saray transferde büyük oynuyor! Zaha'nın yerine Mane
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Robert Lewandowski sonrası Almanya çıkarması...
Gözler Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde... Hangi konular gündeme gelecek? Özgür Özel kimlerle görüştü?
Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti
Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 MAYIS rakamları
KPSS 2024 başvurusu ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı 01:27
Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı 01:27
Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller 01:20
Borussia Dortmund avantajı kaptı! Borussia Dortmund avantajı kaptı! 00:21
Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... 00:21
Dursun Özbek'e rakip çıktı Dursun Özbek'e rakip çıktı 00:20
Daha Eski
İlk raund Dortmund'un İlk raund Dortmund'un 00:18
Fener farklı Fener farklı 00:16
Real Madrid Final-Four'a yükseldi Real Madrid Final-Four'a yükseldi 00:09
Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... 23:57
Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu devirdi! Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu devirdi! 23:41
İlkay Gündoğan G.Saray'a doğru! Sözleşme şartları... İlkay Gündoğan G.Saray'a doğru! Sözleşme şartları... 23:41