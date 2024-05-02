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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isimle ilgili olarak sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 09:39
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Kanarya uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isterken ligin kalan haftalarında asla hata yapmayarak ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Sarı-lacivertlilerin bu sezon yer aldığı şampiyonluk yarışı serüveninde bazı isimler performanslarıyla bir hayli dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Bu futbolculardan birisi de Michy Batshuayi oldu. 30 yaşındaki Belçikalı oyuncu Fenerbahçe'nin adeta yedek golcüsü oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Kanarya'da özellikle sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kaydettiği gollerle sarı-lacivertliler adına pek çok maçın kazanılmasında büyük pay sahibi olan oyuncu resmen taraftarların sevgilisi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Son olarak yıldız isimle ilgili olarak flaş gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Bu yıl çoğu kez yedek kalmasına rağmen kariyer sezonlarından birini geçiren ve Fenerbahçe'nin en çok gol atan isimlerinden olan Michy Batshuayi konusunda taraftarlara müjde geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Yönetim, haziranda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı oyuncunun kontratında yer alan opsiyon maddesini kullanma kararı aldı. Batsman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde bu konuda mutabık kalındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Tüm kulvarlarda 23 kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, 3 gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Kalan 4 maçta bunu başarması muhtemel olan Belçikalı oyuncunun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısından dönen Batshuayi'ye İngiliz ekipleri Leeds United ve Fulham'ın da ilgisi vardı.

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