FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isimle ilgili olarak sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
Kanarya uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isterken ligin kalan haftalarında asla hata yapmayarak ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon yer aldığı şampiyonluk yarışı serüveninde bazı isimler performanslarıyla bir hayli dikkat çekiyor.
Bu futbolculardan birisi de Michy Batshuayi oldu. 30 yaşındaki Belçikalı oyuncu Fenerbahçe'nin adeta yedek golcüsü oldu.
Kanarya'da özellikle sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kaydettiği gollerle sarı-lacivertliler adına pek çok maçın kazanılmasında büyük pay sahibi olan oyuncu resmen taraftarların sevgilisi oldu.
Son olarak yıldız isimle ilgili olarak flaş gelişme yaşandı.
Bu yıl çoğu kez yedek kalmasına rağmen kariyer sezonlarından birini geçiren ve Fenerbahçe'nin en çok gol atan isimlerinden olan Michy Batshuayi konusunda taraftarlara müjde geldi.
Yönetim, haziranda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı oyuncunun kontratında yer alan opsiyon maddesini kullanma kararı aldı. Batsman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde bu konuda mutabık kalındı.
Tüm kulvarlarda 23 kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, 3 gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Kalan 4 maçta bunu başarması muhtemel olan Belçikalı oyuncunun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu biliniyor.
Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısından dönen Batshuayi'ye İngiliz ekipleri Leeds United ve Fulham'ın da ilgisi vardı.