FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Taraftarlara Michy Batshuayi müjdesi! Gelecek sezon...

Yönetim, haziranda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı oyuncunun kontratında yer alan opsiyon maddesini kullanma kararı aldı. Batsman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde bu konuda mutabık kalındı.

Tüm kulvarlarda 23 kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, 3 gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Kalan 4 maçta bunu başarması muhtemel olan Belçikalı oyuncunun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu biliniyor.