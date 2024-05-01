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Gol makinesi Batshuayi

Standard Liege’de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak, kariyer rekorunu (26) kıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Gol makinesi Batshuayi

Beşiktaş galibiyetinin kahramanı olan Batshuayi, İsmail Kartal ile bu sezon seviye atladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 40 karşılaşmada takımına 26 gollük (23 gol-3 asist) katkı sunan Belçikalı, toplam performansıyla son 8 sezonunun en skorer dönemini geçiriyor. 2015-16'da Marsilya'da 32 golle (23 gol-9 asist) patlama yapan başarılı santrfor, o form grafiğiyle gelecek dönem Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Bu sezon takımı adına 23 gol kaydeden Batshuayi, 2015-16'daki gol sayısını tekrarladı ve gözünü en golcü sezonuna dikti. 2013-14'te altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak ve kariyer rekorunu (26) kıracak.

ROMA İDDİASI

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Roma'nın alternatiflerinden birinin Michy Batshuayi olduğu ifade edildi.

Roma'da transfer bütçesinin önemli ölçüde Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasına bağlı olacağı vurgulanan haberde golcü konusunda belirsizliğin bu şarta bağlı gerçekleşeceği kaydedildi.

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