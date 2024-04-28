Fenerbahçe varım dedi

Geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında iki puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, dün Beşiktaş karşısında ise hata yapmadı. Ezeli rakibini taraftarının önünde 2-1'lik skorla deviren sarı-lacivertliler, Galatasaray'la aradaki puan farkını ligin bitmesine 4 hafta kala 4'e düşürdü ve "Ben bu şampiyonluk yarışında varım" mesajını gönderdi. Maça oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, 10'da Batshuayi'yle gole çok yaklaştı.

BATSMAN'DAN SEVGİLERLE

25'TE Musrati'nin VAR'dan gelen uyarı sonrasında kırmızı kartla oyundan atılması ibreyi tamamen ev sahibine çevirdi. Topun kontrolünü tamamen eline alan sarı-kanarya, 30'da Batshuayi'yle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise bu kez sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci sahne aldı ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. 78'de oyuna giren Cenk Tosun, 82'de karşılaşmanın skorunu belirledi. F.Bahçe, maç sonu sevincini taraftarıyla yaşadı.

İSMAİL DE SAKATLANDI

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sakatlığıyla şok yaşadı. Derbiye 11'de başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 15'inci dakikada Semih Kılıçsoy'la girdiği ikili mücadelede yer kaldı. Tedavi sonrasında kendisini deneyen yıldız isim, devam edemedi ve gözyaşları eşliğinde sahayı sedyeyle terk etti. İsmail Kartal, İsmail'in yerine Krunic'i sahaya sürdü. Ancak yabancı kuralı nedeniyle; Becao da Çağlar'la yer değiştirdi. İsmail'in durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

KARTAL'DAN DZEKO'YA KESİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin 11'inde büyük bir sürprize imza attı. 62 yaşındaki teknik adam, kaptan Edin Dzeko'yu yedek kulübesine çekti ve ilk 11'de Michy Batsuayi'yi sürdü. Boşnak yıldız, Süper Lig'de ilk kez bir maçta yedek kaldı. Belçikalı Batsman ise ligde ikinci kez 11 başladı. Belçikalı futbolcu, Edin Dzeko'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giymişti.

3 kadro dışı

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra; Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, teknik ekibin kararıyla Beşiktaş derbisinin kadrosuna alınmadı. İtalyan yıldız Bonucci'nin yurt dışına gideceği ve 2 Mayıs Perşembe günü İstanbul'a döneceği belirtildi. Teknik direktör İsmail Kartal, konuyla ilgili konuşmadı.