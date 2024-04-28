Michy biliyor bu işi!

Fenerbahçe'nin bu sezon 'Nöbetçi golcü'sü olan Michy Batshuayi, derbiye ilk 11'de başladı. İsmail Kartal'ın Edin Dzeko'yu keserek formayı teslim ettiği Belçikalı yıldız, Beşiktaş karşısında bu güveni boşa çıkartmadı. 30. dakikada savunma arkasına sarkan Dusan Tadic'in nefis asistini geri çevirmeyen Batshuayi, bitirici vuruşuyla kilidi açan isim oldu. Bu sezon birçok kez sarı-lacivertli takımı ipten alan 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki 24. maçında gol sayısını 11'e yükseltti. Toplamda ise 40. kez maça çıkan Batshuayi, 23. defa gol sevinci yaşadı. Belçikalı yıldız, rekabete girdiği ve toplamda 24 golü buluna Edin Dzeko'ya ise bir adım daha yaklaştı. Galibiyette önemli pay sahibi olan Batshuayi, 74. dakikada yerini Dzeko'ya bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, performansından mutlu olduğu yıldız oyuncuyu alkışlarla kulübeye gönderdi.

SON MAÇA KADAR DEVAM EDECEĞİZ!

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Batshuayi, "Mutluyum, önemli bir gol attım. İlk 11'de başladım, uzun bir aradan sonra... En önemlisi kazanmaktı. Herkes pozitif oynadı. Bu şekilde son maça kadar devam etmek istiyoruz" dedi.

İLK BELÇİKALI

Michy Batshuayi, bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Beşiktaş'a karşı buldu. Batsman, ayrıca, Fenerbahçe- Beşiktaş rekabetinde gol atan ilk Belçikalı futbolcu olmayı başardı.