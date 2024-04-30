Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor

Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması gündeme geldi.

BİRÇOK TALİBİ VAR!

Akşam'ın haberine göre; Kanarya'nın Hırvat kalecisine Avrupa'dan çeşitli taliplerin olduğu ortaya çıktı.