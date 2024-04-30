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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk şansını son ana kadar kovalamak isteyen Fenerbahçe'de sezon sonunda sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Dinamo Zagreb'den transfer edilen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Avrupa'dan birçok talibi olduğu ve sezon sonunda takıma veda edebileceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 19:46
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor

Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor

BİRÇOK TALİBİ VAR!
Akşam'ın haberine göre; Kanarya'nın Hırvat kalecisine Avrupa'dan çeşitli taliplerin olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor

Sarı lacivertlilerin sezon başında bonservisine yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki file bekçisine gelecek olan teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte Hırvat kalecinin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor

Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Livakovic, kalesinde 28 gol gördü.

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