Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk şansını son ana kadar kovalamak isteyen Fenerbahçe'de sezon sonunda sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Dinamo Zagreb'den transfer edilen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Avrupa'dan birçok talibi olduğu ve sezon sonunda takıma veda edebileceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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BİRÇOK TALİBİ VAR!
Sarı lacivertlilerin sezon başında bonservisine yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki file bekçisine gelecek olan teklifler değerlendirmeye alınacak.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Hırvat kalecinin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Livakovic, kalesinde 28 gol gördü.
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