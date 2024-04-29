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Shane Larkin'den sözleşme cevabı! Fenerbahçe...

Anadolu Efes'teki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Shane Larkin, transferin gözdesi konumunda yer alıyor. Fenerbahçe Beko'nun da gündemine gelen yıldız basketbolcu, hakkında çıkan Anadolu Efes ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 18:19
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Shane Larkin'den sözleşme cevabı! Fenerbahçe...

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'in sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Geleceği halen belirsizliğini koruyan Larkin, Avrupa'da serbest oyuncu piyasasının en popüler ismi konumunda.

Kısa süre önce İspanyol basınında 'Larkin'in Fenerbahçe Beko'dan gelen üç yıllık teklifi reddettiğine ve Anadolu Efes'le iki yıllık anlaşmaya vardığına' yönelik bir haber çıktı. Yıldız oyun kurucu, bu iddiaya X (Twitter) hesabı aracılığıyla yanıt verdi.

Eurohoops'un derlediği habere göre; Larkin, konuya dair kısa ve net bir açıklama yaptı: "Yanlış… Sahte haber."

Kariyerinde son altı yıldır Anadolu Efes için ter döken 31 yaşındaki Larkin, bu sezon EuroLeague'de 16.8 sayı ve 5.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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