Haberler Fenerbahçe Sivas'ta şok

Sivas'ta şok

Fred’in golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, Koita’nın eşitlik golüne İrfan Can’la yanıtı verdi... 90+4’te Manaj’ın penaltı golü sarı-lacivertlileri yıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 06:50
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Sivas'ta şok

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 33. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği maçta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak altın değerinde 2 puan kaybetti. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Sarı-lacivertliler uzun süre baskılı oynadığı bölümde aradığı golü 45+2'te buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Fred, önce sağ ayağıyla kontrol etti, ardından sol ayağıyla müthiş bir füze gönderdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 önde gitti.

OLYMPIAKOS 11'İ SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçında Olympiakos karşılaşmasının 11'ini bozmadı. Kadıköy'de penaltı atışları sonrası Avrupa'ya veda eden sarı- lacivertlilerde Yunan temsilcisine karşı sahaya sürülen 11'de bir değişiklik yapılmadı. Teknik patron İsmail Kartal, ikinci yarıda skor 1-1 olduktan sonra ise oyuncu değişiklikleri yapmayı tercih etti.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Fener yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü de doldurdu. F.Bahçe tribünleri karşılaşma boyunca futbolcularına destek oldu. Bu arada kırmızı-beyazlı taraftarlar da, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek oldular.

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