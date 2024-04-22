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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla sürecek. Dev derbi Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 12:44
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cujmartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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