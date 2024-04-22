EMS Yapı Sivasspor 2-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Maçta gol perdesini 45+2. dakikada Fred açtı. EMS Yapı Sivasspor'da Fode Koita, 57. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi.

İrfan Can Kahveci 80. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Son sözü EMS Yapı Sivasspor'da 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle Rey Manaj söyledi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 86 yaptı. EMS Yapı Sivasspor ise 45 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. EMS Yapı Sivasspor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.