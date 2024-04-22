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FENERBAHÇE HABERİ - Yanlış ameliyat olduğu iddia edilmişti! Becao'dan açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuş ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Son zamanlarda sık sık sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncunun yanlış ameliyat kurbanı olduğu iddia edilmişti. Becao bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 16:47
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FENERBAHÇE HABERİ - Yanlış ameliyat olduğu iddia edilmişti! Becao'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao, sakatlığı sonrası ameliyat edilmiş ve 28. haftada Hatayspor ile oynanan maçta sahalara dönmüştü.

Son olarak UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos ile oynanan mücadelede kasığından sakatlanan Brezilyalı savunma oyuncusunun yanlış ameliyat olduğu öne sürülmüştü.

"MASALLAR UYDURMAYI BIRAKIN"

Becao yanlış ameliyat iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı yorumda "Masallar uydurmayı bırakın" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

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