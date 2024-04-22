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İrfan Can'dan penaltı tepkisi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının ardından konuştu. İşte tecrübeli oyuncunun dikkat çeken penaltı sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 22:34
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İrfan Can'dan penaltı tepkisi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının ardından konuştu.

İŞTE İRFAN CAN'IN SÖZLERİ:

Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."

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