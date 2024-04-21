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Kaptanlar dümene geçti

Fenerbahçe'de Olympiakos karşısında alınan skor ve Avrupa'ya veda edilmesi taşları yerinden oynattı. Teknik direktör İsmali Kartal ve takımdaki bazı isimler hedef tahtasına kondu. Tüm yaşananların ardından ise takımın kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, dümene geçerek sorumluluk aldı. Takımın dört kaptanı dün Samandıra'da takım arkadaşlarıyla uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Kaptanlar dümene geçti

Fenerbahçe'de Olympiakos karşısında alınan skor ve Avrupa'ya veda edilmesi taşları yerinden oynattı. Teknik direktör İsmali Kartal ve takımdaki bazı isimler hedef tahtasına kondu. Tüm yaşananların ardından ise takımın kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, dümene geçerek sorumluluk aldı. Takımın dört kaptanı dün Samandıra'da takım arkadaşlarıyla uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Sözü Mert Hakan Yandaş aldı ve "Hepimiz çok üzgünüz. İstemediğimiz şekilde Avrupa'ya veda ettik ve taraftarlarımızı da hayal kırıklığına uğrattık. Bize sinirlenmeleri, bizi eleştirmeleri normal. Çünkü bizden beklentileri var. Ama onların gönlünü şampiyon olarak kazanabiliriz. Her şey bizim elimizde. Moral bozmak yok. Daha iyi olacağız ve sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi. Dzeko, Tadic ve İrfan Can da bu sözleri destekledi.

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