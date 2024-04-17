Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Ancak sonradan oyuna girip gösterdiği performansla bir anda 'nöbetçi golcü' lakabını alan Belçikalı oyuncu, hem taraftarların hem yönetimin hem de teknik heyetin takdirini kazandı. Yönetim de bu başarılı grafik sonrasında Batsman'la yola devam etme kararı aldı.