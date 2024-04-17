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Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de her ne kadar Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmış olsa da takma katkısı tartışılmayan isim olan Batshuayi için sarı-lacivertlilerde yönetimden flaş bir karar çıktı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısından dönen, devre arasında ise Ada ekiplerinden teklifler alan Michy Batshuayi'nin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyordu.

Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Ancak sonradan oyuna girip gösterdiği performansla bir anda 'nöbetçi golcü' lakabını alan Belçikalı oyuncu, hem taraftarların hem yönetimin hem de teknik heyetin takdirini kazandı. Yönetim de bu başarılı grafik sonrasında Batsman'la yola devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

GÖRÜŞÜLECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün kontratında +1 yıl opsiyon bulunuyor ve yönetim bu opsiyonu devreye sokma kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Ayrıca Belçikalı golcünün menajeri İstanbul'a davet edildi. 2027'ye kadar yeni kontrat önerilecek Batshauyi'nin maaşına da bir miktar iyileştirme yapılacak.

Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

2022'de Chelsea'den 3.5 milyon euroya alınan Batshuayi, bu sezon toplamda 25 gol katkısı verdi. Ligde 477 dakika da 10 gol attı. 48 dakikada bir gol kaydetti.

Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

LEEDS'İN HEDEFİNDE

İngiliz ekibi Leeds United, Premier Lig'e yükselmesi halinde Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.

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