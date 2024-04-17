Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de her ne kadar Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmış olsa da takma katkısı tartışılmayan isim olan Batshuayi için sarı-lacivertlilerde yönetimden flaş bir karar çıktı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Ayrıca Belçikalı golcünün menajeri İstanbul'a davet edildi. 2027'ye kadar yeni kontrat önerilecek Batshauyi'nin maaşına da bir miktar iyileştirme yapılacak.
2022'de Chelsea'den 3.5 milyon euroya alınan Batshuayi, bu sezon toplamda 25 gol katkısı verdi. Ligde 477 dakika da 10 gol attı. 48 dakikada bir gol kaydetti.
LEEDS'İN HEDEFİNDE
İngiliz ekibi Leeds United, Premier Lig'e yükselmesi halinde Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Ada temsilcinin, Batshuayi'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
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