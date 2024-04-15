Haberler Fenerbahçe "Çok büyük adım attık"

"Çok büyük adım attık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasına şunları söyledi: "İlk yarı oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Biz istediklerimizi yapamadık, rakibimiz de izin vermedi. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncuların silkelenmesi için konuştuk. İkinci yarı biraz kendimiz gibi oynamaya başladık. Daha farklı da kazanabilirdik, çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık. 3 günde bir maç yapıyoruz, uzun zamandır bu kadar istediklerimizden uzak bir maç oynamamıştık. Karagümrük iyi bir takım, Tolunay Kafkas'ı tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok zorladılar."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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"Çok büyük adım attık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasına şunları söyledi: "İlk yarı oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Biz istediklerimizi yapamadık, rakibimiz de izin vermedi. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncuların silkelenmesi için konuştuk. İkinci yarı biraz kendimiz gibi oynamaya başladık. Daha farklı da kazanabilirdik, çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık. 3 günde bir maç yapıyoruz, uzun zamandır bu kadar istediklerimizden uzak bir maç oynamamıştık. Karagümrük iyi bir takım, Tolunay Kafkas'ı tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok zorladılar."

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