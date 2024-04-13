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Biz bu turu İstanbul'da geçeriz

Fenerbahçe, deplasmanda tek farkla kaybetti ama oynanan oyun hem oyuncuları hem de teknik heyeti umutlandırdı. Futbolcular soyunma odasında, “İstanbul’da biz bu turu geçeriz” dedi. Taraftarların da ümidi çok fazla.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Biz bu turu İstanbul'da geçeriz

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a deplasmanda mağlup oldu.

57. dakikada 3-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan ve son ana kadar mücadele eden sarı-lacivertliler, iki gol bularak sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı. Tek farkla mağlup olunmasına rağmen teknik heyet ve futbolcular ortaya konan oyundan sonra umutlandı. Futbolcular soyunma odasında hep bir ağızdan, "Bu oyunumuzu oynarsak İstanbul'da biz bu turu geçeriz" dedi.

TARAFTARA BORÇLUYUZ

Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularına; "Hepinizle gurur duyuyorum. Skor olarak kazanamadık ama oyun olarak kazandık.

Bu oyunu İstanbul'da da sergilersek yarı finale çıkarız" diyerek seslendi. Futbolcular da camiaya ve taraftarlara kupa borçları olduğunu söyleyerek, turu geçeceklerine dair hocalarına söz verdiler. Fenerbahçeli taraftarlar da alınan yenilgiye rağmen turdan umutlu. Sarı-lacivertli futbolseverler; sosyal medyada 'Olympiakos'u Kadıköy'e gömeriz' mesajlarını paylaştı.

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