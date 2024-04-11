Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Yüksek: Kadıköy'de avantajlı olan biziz!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek: Kadıköy'de avantajlı olan biziz!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 22:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek: Kadıköy'de avantajlı olan biziz!

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçtan önceki söylemiştim, gerçekten rahattım, takıma güveniyordum. Gerçekten kaliteli bir takımız. Sonuna kadar gücünü gösteren bir takımız. 3-0 olmasına rağmen gerçekten müthiş mücadele ettik. 3-0'dan sonra reaksiyon gösterdik. Daha da atabilirdik. Kaçırdıklarımız var. Avantajlı skor istiyorduk, olmadı. Haftaya Kadıköy'de bir maç var. Orada turu geçeceğimize inanıyorum. İsimlere takılıp kalmak ayıp olur. Fenerbahçe formasını giyen herkes mücadelesini veriyor, en iyisini vermeye çalışıyor. Bazen biz, bazen onlar iyi oynuyor. Birliktelik önemli. Sahada arma önemli. Herkes bunu biliyor zaten. Bugün reaksiyon gösterdik 3-0'dan sonra, Yunanistan'a tekrar dönmeyi istediğimizi gösterdik. Mağlubiyetle ayrılıyoruz buradan ama Kadıköy'de avantajlı olan biziz. İnşallah evimizde turu geçeceğiz. Allah'ın izniyle, inşallah tur atlayan biz olacağız."

DİĞER
Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…
Son dakika: Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor! Hedef 100 bin varil... Başkan Erdoğan'dan 'tebrik' telefonu
F.Bahçe'de bir sakatlık daha!
A. Efes Play-In'e kalmayı başardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması!
Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz!
11 Nisan'da meydana gelen depremler!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kadıköy'de avantajlı olan biziz!" "Kadıköy'de avantajlı olan biziz!" 22:40
Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! 22:13
Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz! Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz! 22:04
İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız! İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız! 22:02
💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan) 💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan) 21:52
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 21:42
Daha Eski
F.Bahçe'de bir sakatlık daha! F.Bahçe'de bir sakatlık daha! 21:36
Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap! Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap! 21:27
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:18
Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama! Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama! 20:58
Fırtına Sivasspor maçına hazır! Fırtına Sivasspor maçına hazır! 20:38
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... 20:30