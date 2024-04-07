Fenerbahçe Galatasaray maçında sahadan çekildi!

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi.
Sahada U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, mücadelenin 3. dakikasında durum sarı-kırmızılılar lehine 1-0'iken sahadan çekildi. Süper Kupa'yla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.
CİMBOM YEDEKLERİYLE MAÇ YAPTI
Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda ilk 11 ve yedek oyuncular antrenman maçına başladı.
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