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Fenerbahçe Galatasaray maçında sahadan çekildi!

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertliler sahadan çekildi... | Galatasaray Fenerbahçe haberleri (GS-FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 21:37 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 21:49
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Fenerbahçe Galatasaray maçında sahadan çekildi!

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi.

Sahada U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, mücadelenin 3. dakikasında durum sarı-kırmızılılar lehine 1-0'iken sahadan çekildi. Süper Kupa'yla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

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Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda ilk 11 ve yedek oyuncular antrenman maçına başladı.

Ayrıntılar geliyor...

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