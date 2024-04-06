Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus durdurulamıyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran ve yazın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anlaşan Jorge Jesus resmen durdurulamıyor. Deneyimli teknik adam çok önemli bir başarıya daha imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 13:34
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Jesus'un öğrencileri, bu sezon sadece Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Al Nassr ve Al Sadd'a kaybetti. Jorge Jesus önderliğinde Al Hilal, 8 Nisan Pazartesi günü Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final müsabakasında Al Nassr ile karşılaşacak.
LİGDE LİDER KONUMDA
Mavi-beyazlılar, Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 27 müsabakada 25 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek topladığı 77 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Al Hilal ayrıca en yakın rakibi Al Nassr'ın 12 puan önünde bulunuyor.
Al Hilal, bugüne kadar Suudi Arabistan Pro Ligi'ni 8 kez kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk yaşayan takım olarak yer alıyor.
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