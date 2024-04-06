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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus durdurulamıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran ve yazın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anlaşan Jorge Jesus resmen durdurulamıyor. Deneyimli teknik adam çok önemli bir başarıya daha imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 13:34
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus durdurulamıyor!

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti. Kanarya, Jesus ile uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Sarı-lacivertliler sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da ünlü çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus durdurulamıyor!

Jesus yaz transfer döneminde başına geçtiği Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de ise resmen şov yapıyor. Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında Al Hilal, deplasmanda karşılaştığı Al Khaalej'i 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus durdurulamıyor!

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus bu sonuçla birlikte üst üste 32 galibiyet elde ederek yine kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi. Portekizli teknik adam, bu süreçte 20 Suudi Arabistan Pro Lig, 3 Suudi Arabistan Kral Kupası ve 9 Asya Şampiyonlar Ligi mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus durdurulamıyor!

Jesus'un öğrencileri, bu sezon sadece Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Al Nassr ve Al Sadd'a kaybetti. Jorge Jesus önderliğinde Al Hilal, 8 Nisan Pazartesi günü Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final müsabakasında Al Nassr ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus durdurulamıyor!

LİGDE LİDER KONUMDA

Mavi-beyazlılar, Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 27 müsabakada 25 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek topladığı 77 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Al Hilal ayrıca en yakın rakibi Al Nassr'ın 12 puan önünde bulunuyor.

Al Hilal, bugüne kadar Suudi Arabistan Pro Ligi'ni 8 kez kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk yaşayan takım olarak yer alıyor.

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