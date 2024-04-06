Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus durdurulamıyor!

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti. Kanarya, Jesus ile uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Sarı-lacivertliler sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da ünlü çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus bu sonuçla birlikte üst üste 32 galibiyet elde ederek yine kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi. Portekizli teknik adam, bu süreçte 20 Suudi Arabistan Pro Lig, 3 Suudi Arabistan Kral Kupası ve 9 Asya Şampiyonlar Ligi mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.