Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Simone Inzaghi fırsat buldukça beni oynattı ama ben kaçtım. Mazeret yok, suçlama yok, sadece kendi hatam. Futbolda böyle şeyler olur ve olduğunda da başkasına yer açmanız gerekir. Uyluk problemim vardı ve hamile eşim Türkiye'de kalmıştı.

Yalnızdım ve yerleşmek zordu. Saha içinde ve dışında hastaydım. Kafam belki de vücudumdan daha fazla acı çekti. Çok fakir olduğumu, Türkiye'deki o harika yılın sadece şans ve Allah'ın iradesi sayesinde olduğunu düşünmeye başladım. Karanlık düşüncelere daldım.