Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosovalı forvet Vedat Muriqi, İtalyan basınına verdiği röportajda kariyerine dair flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 14:19
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Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi, kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe ve Lazio günlerine değinen Muriqi, şimdiye dek gördüğü en iyi teknik direktörü de açıkladı.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

NTV Spor'da yer alan habere göre ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Kosovalı futbolcunun açıklamalarından satır başları şöyle:

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Fenerbahçe ile olağanüstü bir sezon geçirdim. Türkiye'de harikaydım ama reddedemeyeceğiniz bir teklif geldi. Serie A, Şampiyonlar Ligi, bana 20 milyon euro yatırım yapmaya karar veren güzel bir kulüp. İleriye doğru bir adım. Altın Ayakkabılı Immobile, Correa ve Caicedo'nun olduğunu biliyordum ama o kadar para harcayarak benim üzerime oynayacaklarını düşünmüştüm ve yanılmadım.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Simone Inzaghi fırsat buldukça beni oynattı ama ben kaçtım. Mazeret yok, suçlama yok, sadece kendi hatam. Futbolda böyle şeyler olur ve olduğunda da başkasına yer açmanız gerekir. Uyluk problemim vardı ve hamile eşim Türkiye'de kalmıştı.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Yalnızdım ve yerleşmek zordu. Saha içinde ve dışında hastaydım. Kafam belki de vücudumdan daha fazla acı çekti. Çok fakir olduğumu, Türkiye'deki o harika yılın sadece şans ve Allah'ın iradesi sayesinde olduğunu düşünmeye başladım. Karanlık düşüncelere daldım.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Maurizio Sarri taktiksel açıdan bir canavar. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi teknik direktör. Onunla oynamadım ama hem maçta hem de antrenmanda çok keyif aldım. Sorun şu ki kısa boylu forvetlerle oynamayı seviyordu.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Insigne, Callejon ve Mertens'e forma şansı vermişti. Lazio'da Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni'ye süre verdi ve benim gibi büyük bir oyuncuyla ne yapacağını bilmiyordu. Altın gibi bir insandı.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Antrenman yaparken şut attığım ve kaleyi bulamadığım için bana sataşan taraftarlar olduğunu hatırlıyorum. Gülmüştüm, bu eleştiriler umurumda bile değildi ama Sarri çok sinirlendi, antrenmanı durdurdu ve eğer bitirmezlerse tüm antrenmanları bitireceğini söyledi. 'Vay be, ne adam ama' diye düşündüm.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! "Çalıştığım en iyi hoca..."

Aralık ayında hiç oynamadığım için benim hakkımda ne düşündüğünü sormak için ona gittim, nerede gelişebileceğimi sordum ve o da nedenini tamamen taktiksel gerekçelerle açıkladı. 'Sen muhteşem bir insansın, herkes seni seviyor, muhteşem bir karakterin var ama ben senin gibi oyuncuları sevmiyorum'. Muhteşem, dürüst, şeffaf bir sohbetti. Ona tüm kalbimle teşekkür ettim ve ayrılmama yardım edip etmeyeceğini sordum, o da yardım etti. Mallorca'ya transfer oldum ve gerisi geldi.

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