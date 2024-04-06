Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Kritik maçta ideal 11'ine dönüyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak İsmail Kartal'dan o kritik maç için flaş karar geldi. Kartal ideal 11'i ile sahaya çıkacak. İşte detaylar...
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Millyet'in haberine göre Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyen Michy Batshuayi, Fred, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Olympiakos maçında forma giyecek duruma geldi.
Yaşanan gelişme sonrası İsmail Kartal'ın eli güçlenirken, habere göre tecrübeli teknik adamın Olympiakos maçına ideal 11 ile çıkacağı aktarıldı.
Trabzonspor maçında yaşanan olayları atlatan Fenerbahçeli oyuncular da tamamen sahaya odaklandı.
İsmail Kartal'dan şans bekleyen futbolcuların kenetlendiği ve UEFA Konferans Ligi için konsantre olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te Olympiakos ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
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