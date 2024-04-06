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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Kritik maçta ideal 11'ine dönüyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak İsmail Kartal'dan o kritik maç için flaş karar geldi. Kartal ideal 11'i ile sahaya çıkacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 10:46
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Kritik maçta ideal 11'ine dönüyor

Fenerbahçe'de gözler tamamen Olympiakos maçına çevrildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Kritik maçta ideal 11'ine dönüyor

Yarın oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alan sarı-lacivertlilerde tüm futbolcular UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne odaklandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Kritik maçta ideal 11'ine dönüyor

Teknik direktör İsmail Kartal futbolculara 2 gün izin verirken, Olympiakos maçının hazırlıkları pazar günü başlayacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Kritik maçta ideal 11'ine dönüyor

Millyet'in haberine göre Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyen Michy Batshuayi, Fred, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Olympiakos maçında forma giyecek duruma geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Kritik maçta ideal 11'ine dönüyor

Yaşanan gelişme sonrası İsmail Kartal'ın eli güçlenirken, habere göre tecrübeli teknik adamın Olympiakos maçına ideal 11 ile çıkacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Kritik maçta ideal 11'ine dönüyor

Trabzonspor maçında yaşanan olayları atlatan Fenerbahçeli oyuncular da tamamen sahaya odaklandı.

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