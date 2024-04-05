Haberler Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haftalardır tartışma konusu olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin A takımla maça çıkmaması hatta U-19 takımıyla mücadele edeceği yazılmış olsa da ortaya çıkan bu iddia herkesi şaşırttı. İşte haberin son gelişmeleri... FB-GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 09:18
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Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in finale ilişkin mesajları, "G.Saray maçına 9 kişilik esame listesiyle çıkılacak ve 3 oyuncusunu bir şekilde diskalifiye edip, maçın tatil edilmesini sağlayacak" şeklinde yorumlandı. F.Bahçe'nin bu planla hukuki sorumluluktan kurtulacağı, yani tazminat cezası alamayacağı iddiaları var. Biz de bu iddiaları hukukçulara sorduk. TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre bizim için yorumladılar.

Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...

MAÇ TATİL OLURSA TÖREN YOK

Akşam'ın derlediği habere göre; Talimatlarda bir takımın maça başlaması için kadrosunda en az dokuz lisanslı oyuncu olması gerekiyor. Müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısı 6'ya düşerse maç tatil edilir.

Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tatil edilen bir maçın skorunu ise resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından açıklanır. Spor hukukçular ise maç tatil edildiği için müsabaka sonrası düzenlenmesi planlanan kupa törenin de gerçekleştirmeyeceğini net olarak dile getiriyor.

Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TAZMİNATIN ÖNÜNE GEÇTİLER
Ayrıca Fenerbahçe bu hamlesi ile birlikte ortaya çıkacak olan tazminatların da önüne geçmiş olacak. Sarı-Lacivertliler, karşılaşma günü olan 7 Nisan'da Urfa'ya gidecek.

Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Teknik Direktör İsmail Kartal, zorlu karşılaşmadan önce G.Saray ile birlikte yapılacak olan ortak basın toplantısına katılmayacak. G.Saray ise zorlu maçtan bir gün önce tam kadro Şanlıurfa'ya hareket edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir oyuncusu toplantıda yer alacak.

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