Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in finale ilişkin mesajları, "G.Saray maçına 9 kişilik esame listesiyle çıkılacak ve 3 oyuncusunu bir şekilde diskalifiye edip, maçın tatil edilmesini sağlayacak" şeklinde yorumlandı. F.Bahçe'nin bu planla hukuki sorumluluktan kurtulacağı, yani tazminat cezası alamayacağı iddiaları var. Biz de bu iddiaları hukukçulara sorduk. TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre bizim için yorumladılar.

MAÇ TATİL OLURSA TÖREN YOK Akşam'ın derlediği habere göre; Talimatlarda bir takımın maça başlaması için kadrosunda en az dokuz lisanslı oyuncu olması gerekiyor. Müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısı 6'ya düşerse maç tatil edilir.

