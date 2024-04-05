Süper Kupa maçı öncesi olay iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Haftalardır tartışma konusu olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin A takımla maça çıkmaması hatta U-19 takımıyla mücadele edeceği yazılmış olsa da ortaya çıkan bu iddia herkesi şaşırttı. İşte haberin son gelişmeleri... FB-GS SPOR HABERLERİ
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Akşam'ın derlediği habere göre; Talimatlarda bir takımın maça başlaması için kadrosunda en az dokuz lisanslı oyuncu olması gerekiyor. Müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısı 6'ya düşerse maç tatil edilir.
TAZMİNATIN ÖNÜNE GEÇTİLER
Ayrıca Fenerbahçe bu hamlesi ile birlikte ortaya çıkacak olan tazminatların da önüne geçmiş olacak. Sarı-Lacivertliler, karşılaşma günü olan 7 Nisan'da Urfa'ya gidecek.
Teknik Direktör İsmail Kartal, zorlu karşılaşmadan önce G.Saray ile birlikte yapılacak olan ortak basın toplantısına katılmayacak. G.Saray ise zorlu maçtan bir gün önce tam kadro Şanlıurfa'ya hareket edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir oyuncusu toplantıda yer alacak.
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