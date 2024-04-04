Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Oosterwolde bir tarafa, İrfan Can Eğribayat'ın ilk on bir çıkması, aslında PFDK kararıyla oldu. Ceza alan iki oyuncuya da forma verdi İsmail Kartal. Kendi içinde mesaj taşıyordu bu seçim. Eğribayat'ın zora soktuğu maçı, "takım" kazanmayı bildi.

Tadic en kötü 90 dakikasındaydı. Top kaybı yüksekti. Üstüne basan, topu kaptı. Ne ironik ki; attığı golde de O'ndan başkası bu vuruşu yapamazdı. Büyük futbolcu olmak böyle bir şey… Maç öncesi "Sekiz de sekiz"di hedef…. Şimdi "Yedi'de yedi" oldu. "Adil rekabetin" peşinde tavizsiz bir Fenerbahçe var. İyi ki var…