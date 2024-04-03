Fenerbahçe'de Serdar Dursun: Hayalim gerçek oldu!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin son golünü atan Serdar Dursun karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Gol sevincinde gol sayısı kadar 'Siu' çektirdin. Doğru mu düşünüyorum?" sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun "Doğrudur, bilmiyorum artık. İlk bir tane yapacaktım, sonra 2-3 derken 4 oldu galiba." ifadelerini kullandı.

Golüyle ilgili konuşan Serdar Dursun "Stadyumun yakınında oturuyorum. Buradan her geçtiğimde tekrar buraya dönmek ve goller atmak için dua ediyordum. Hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.