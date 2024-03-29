Haberler Fenerbahçe Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

Sezon başında Fenerbahçe'den Gremio'ya kiralık olarak giden Joao Pedro, Cagliari'den ayrılıp sarı-lacivertlilere transfer olduğu günlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli forvetten flaş bir itiraf da geldi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:15
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Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, sezon başında büyük bir yapılanmaya giderek gelecek planlamalarında yer almayan oyuncularla yollarını ayırmıştı.

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerden biri de 32 yaşındaki santrfor Joao Pedro oldu. 2022 yazında Cagliari'den 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen deneyimli golcü, flaş açıklamalarda bulundu.

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

Kiralık olarak Gremio'da kariyerini sürdüren Joao Pedro, Cagliari'den ayrılıp F.Bahçe'ye imza attığı süreci anlattı.

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

"Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim." diyen Joao Pedro, "Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

Bu sezon Brezilya ekibinde 12 maça çıkan Joao Pedro, bu süreçte 3 gollük katkı sağladı.

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

Sırasıyla Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos, Estoril ve Cagliari'de forma giydi.

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

2022 yazında 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza attı.

Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

Sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

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