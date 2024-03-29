Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"
Sezon başında Fenerbahçe'den Gremio'ya kiralık olarak giden Joao Pedro, Cagliari'den ayrılıp sarı-lacivertlilere transfer olduğu günlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli forvetten flaş bir itiraf da geldi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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"ÇOK ACI ÇEKTİM"
"Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim." diyen Joao Pedro, "Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Brezilya ekibinde 12 maça çıkan Joao Pedro, bu süreçte 3 gollük katkı sağladı.
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.
Sırasıyla Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos, Estoril ve Cagliari'de forma giydi.
2022 yazında 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza attı.
Sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...
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