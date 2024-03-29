Joao Pedro'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Çok acı çektim"

"ÇOK ACI ÇEKTİM" "Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim." diyen Joao Pedro, "Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.