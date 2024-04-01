FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de son dönemlerde performansında düşüş yaşadığı için eleştirilen Sebastian Szymanski, ülkesinin basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (FB spor haberleri)
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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 karşılaşmada görev alan Szymanski, 12 gol kaydederken 14 de asist yaptı.
Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?
10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.
Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi. 2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...
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