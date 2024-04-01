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FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de son dönemlerde performansında düşüş yaşadığı için eleştirilen Sebastian Szymanski, ülkesinin basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 14:12
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan ancak son dönemlerde performansı düşen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski eleştiri konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

Son dönemde skor katkısı yapamadığı için eleştirilen genç yıldız, Polonya basınına konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

Bu sezon şu ana kadar 12 gol atıp, 14 de asist yapan yıldız isim, eleştirileri dikkate almadığını söyledi ve "Ben sahada kazanmaya odaklıyım ve takımım için savaşırım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 karşılaşmada görev alan Szymanski, 12 gol kaydederken 14 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi. 2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'den eleştirilere yanıt!

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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