Transferde Juan Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri...
Son dakika spor haberi: Kolombiyalı yıldız Juan Cuadrado'nun İtalyan devi Inter'den ayrılması bekleniyor. Sezon sonunda Inter'e veda edeceği öne sürülen deneyimli oyuncu için Süper Lig devleri sıraya girdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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DEV TRANSFER YARIŞI!
Geçtiğimiz sezon başında adı sıklıkla Türkiye ile anılan ancak bir sezon daha üst düzey bir ligde yer almak istediği için Inter'de kalan Cuadrado'nun sezon sonunda gelecek tekliflere sıcak bakacağı söylendi.
Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle yalnızca 9 resmi maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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