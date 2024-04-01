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Transferde Juan Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri...

Son dakika spor haberi: Kolombiyalı yıldız Juan Cuadrado'nun İtalyan devi Inter'den ayrılması bekleniyor. Sezon sonunda Inter'e veda edeceği öne sürülen deneyimli oyuncu için Süper Lig devleri sıraya girdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 19:10
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Transferde Juan Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri...

Inter ile geçtiğimiz sezon Serie A'yı kazanan ve bu sezon da şampiyonluğa koşan Juan Cuadrado, İtalyan devinden ayrılma kararı aldı.

Transferde Juan Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri...

MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgi odağında olan Cuadrado için Süper Lig devleri de harekete geçti.

Transferde Juan Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri...

DEV TRANSFER YARIŞI!
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız oyuncu için harekete geçti.

Transferde Juan Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri...

Geçtiğimiz sezon başında adı sıklıkla Türkiye ile anılan ancak bir sezon daha üst düzey bir ligde yer almak istediği için Inter'de kalan Cuadrado'nun sezon sonunda gelecek tekliflere sıcak bakacağı söylendi.

Transferde Juan Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri...

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle yalnızca 9 resmi maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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