Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu?
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Edin Dzeko, bu sezonki performansıyla takıma büyük katkı veriyor. Bosna Hersek Milli Takımı'yla EURO 2024 play-off yarı finalinde Ukrayna'ya yenilip turnuvaya veda eden deneyimli golcü, kariyeriyle ilgili önemli bir karar verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Öte yandan Milliyet'in haberine göre Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'yla ilgili kararını verdi.
Bosna basınından derlenen habere göre Dzeko, milli takımı bırakmayı düşünmüyor.
Bosna Hersek Milli Takımı'yla 134 maça çıkan Edin Dzeko 65 gol, 28 asistlik skor katkısı verdi.
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