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Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu?

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Edin Dzeko, bu sezonki performansıyla takıma büyük katkı veriyor. Bosna Hersek Milli Takımı'yla EURO 2024 play-off yarı finalinde Ukrayna'ya yenilip turnuvaya veda eden deneyimli golcü, kariyeriyle ilgili önemli bir karar verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 15:31
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Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu?

Fenerbahçe'nin başarılı forveti Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'yla EURO 2024 play-off yarı finalinde Ukrayna'ya yenilip turnuva biletini kaçırmıştı.

Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu?

Bosna Hersek söz konusu maçın 56. dakikasında öne geçse de Ukrayna 85 ve 88'de bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup edip finale çıktı.

Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu?

Maç sonrası büyük üzüntü yaşadığı görülen Dzeko'ya önce milli takım arkadaşları, Türkiye'ye dönüşü sonrası ise Fenerbahçeli futbolcular moral verdi.

Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu?

Öte yandan Milliyet'in haberine göre Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'yla ilgili kararını verdi.

Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu?

Bosna basınından derlenen habere göre Dzeko, milli takımı bırakmayı düşünmüyor.

Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu?

Bosna Hersek Milli Takımı'yla 134 maça çıkan Edin Dzeko 65 gol, 28 asistlik skor katkısı verdi.

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