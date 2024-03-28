Haberler Fenerbahçe Çağlar'da rakam belli oldu! İşte F.Bahçe'nin yapacağı teklif

Çağlar'da rakam belli oldu! İşte F.Bahçe'nin yapacağı teklif

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan'daki genel kurulda ligden çekilme kararı alınmazsa Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için harekete geçecek. İspanyollardan randevu talep eden sarı-lacivertlilerin teklif edeceği rakam belli oldu. İşte detaylar..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Çağlar'da rakam belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yapacağı teklif

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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Çağlar'da rakam belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yapacağı teklif

Sarı-lacivertliler kulüp 2 Nisan'daki genel kurulda tarihi kararlar almaya hazırlanıyor. Buradan çıkacak kararlar, önümüzdeki sezonun planlamasını da şekillendirecek.

Çağlar'da rakam belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yapacağı teklif

Fenerbahçe yönetimi, söz konusu genel kurulda ligden çekilme kararı alınmazsa devre arasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için harekete geçecek.

Çağlar'da rakam belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yapacağı teklif

Atletico Madrid'den randevu talep eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibine 8 milyon euro önerecek. Atletico ise Çağlar için 12 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe, bu miktarı istediği seviyeye çekmeye çalışacak.

Çağlar'da rakam belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yapacağı teklif

Ligin ilk yarısında Atletico Madrid formasını 9 kez giyen Çağlar, ligin ikinci yarısında ise sarı-lacivertliler ile 7 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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