Çağlar'da rakam belli oldu! İşte F.Bahçe'nin yapacağı teklif
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan'daki genel kurulda ligden çekilme kararı alınmazsa Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için harekete geçecek. İspanyollardan randevu talep eden sarı-lacivertlilerin teklif edeceği rakam belli oldu. İşte detaylar..
Sarı-lacivertliler kulüp 2 Nisan'daki genel kurulda tarihi kararlar almaya hazırlanıyor. Buradan çıkacak kararlar, önümüzdeki sezonun planlamasını da şekillendirecek.
Fenerbahçe yönetimi, söz konusu genel kurulda ligden çekilme kararı alınmazsa devre arasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için harekete geçecek.
Atletico Madrid'den randevu talep eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibine 8 milyon euro önerecek. Atletico ise Çağlar için 12 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe, bu miktarı istediği seviyeye çekmeye çalışacak.
Ligin ilk yarısında Atletico Madrid formasını 9 kez giyen Çağlar, ligin ikinci yarısında ise sarı-lacivertliler ile 7 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.