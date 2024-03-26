FENERBAHÇE HABERLERİ | Olympiakos UEFA'ya başvuracak!
Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında karşılaşacağı rakibi Olympiakos'tan flaş haberler geliyor. Yunan ekibinin son olarak sarı-lacivertliler ile yapacağı maç için UEFA'ya başvuracağı öğrenildi. İşte detaylar...
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Maç yurt dışında bile oynansa Olympiakos'un o stada da 'seyirci alınmaması' konusunda talepte bulunabileceğini iddia ediyor. Olympiakos, bir anlamda arkadan dolanıp, çıkar sağlamaya çalışıyor.
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