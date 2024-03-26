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FENERBAHÇE HABERLERİ | Olympiakos UEFA'ya başvuracak!

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında karşılaşacağı rakibi Olympiakos'tan flaş haberler geliyor. Yunan ekibinin son olarak sarı-lacivertliler ile yapacağı maç için UEFA'ya başvuracağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Olympiakos UEFA'ya başvuracak!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından ligden çekilme kararını oylamak için 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Olympiakos UEFA'ya başvuracak!

Eğer kurulda ligden çekilme kararı çıkarsa, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos da UEFA'ya başvuracak. Yunan ekibi, gerekçe olarak da 'Türkiye'deki statlar güvenli değil' argümanını sunacak ve maçı başka ülkede oynamak istediğini belirtecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Olympiakos UEFA'ya başvuracak!

BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR

Adeta pusuda bekleyen ve kurnazlık yapan Yunan ekibi, 'Türkiye'ye gelmek istemediği' için UEFA'ya baskı yapacak. Konunun uzmanları ise Fenerbahçe 'ligden çekilme' dilekçesine 'güvenlik' maddesini eklerse Olympiakos'un teklifinin kesinlikle kabul edileceğini savunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Olympiakos UEFA'ya başvuracak!

Maç yurt dışında bile oynansa Olympiakos'un o stada da 'seyirci alınmaması' konusunda talepte bulunabileceğini iddia ediyor. Olympiakos, bir anlamda arkadan dolanıp, çıkar sağlamaya çalışıyor.

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