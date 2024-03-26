FENERBAHÇE HABERLERİ | Olympiakos UEFA'ya başvuracak!

Eğer kurulda ligden çekilme kararı çıkarsa, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos da UEFA'ya başvuracak. Yunan ekibi, gerekçe olarak da 'Türkiye'deki statlar güvenli değil' argümanını sunacak ve maçı başka ülkede oynamak istediğini belirtecek.