Josef de Souza'dan Fenerbahçeli taraftarlara gönderme!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini RAMS Başakşehir'de sürdüren Josef de Souza, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Benzer bir olayı Beşiktaş forması giydiği dönemde Ankaragücü ile oynadıkları maçın ardından yaşayan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlara göndermede bulunan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.
Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
TFF: SORUMLULARIN CEZA ALACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.
ALİ YERLİKAYA: 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
FIFA BAŞKANI INFANTINO: YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayların yankıları sürerken, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten ve kariyerini RAMS Başakşehir'de sürdüren Josef de Souza, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRIN"
Brezilyalı futbolcu, "Türk futbolunun bugünkü gibi olaylarla sınırlı olmadığını biliyorum ama bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftar ve kulüpleri cezalandırması gerekiyor. En ağır şekilde cezalandırın." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTERDİM"
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Josef de Souza, "Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim!" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Eryaman Stadı'nda oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren bir taraftarla fiziksel kavgaya girmiş ve 1 maç ceza almıştı.
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