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Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un ev sahibi olduğu mücadeleden konuk ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 22:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 22:47
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Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 30. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Fred açtı.

45+4. dakikada sarı-lacivertlilerde Fred bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu gollerle Fenerbahçe ilk devreyı 2-0'lık skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda 63. dakikada Enis Destan serbest vuruştan skoru 2-1'e getirdi.

78. dakikada bu kez Trabzonspor'dan Trezeguet penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru eşitledi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Batshuayi skoru 3-2'ye getirdi ve takımını öne geçirdi.

Mücadele bu gollerle Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma sonrası Kanarya 79 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise 49 puanla 3. sırada.

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