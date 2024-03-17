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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 23:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 23:24
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Şampiyonluğa giderken gerginlikler fazladır, bireysel performanslar öne çıkar. Önde şiddetli baskı yapalım dedik. Rakibi baskı altına almak istedik. 15 dakika baskıyı doğru yapamadık, rakibe temas edemedik, geriye püskürtmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk golde orta sahanın biri yayda, diğeri uzakta. Planladığımız, Mendy'nin orta sahada olmasıyla ilgili düşündüklerimiz ilk 15-20 dakika karşılığını vermedi. Sonra oyuna hakim olduk ama fazla bir şey üretemedik. Bardhi'yi alıp oyun dağılımını daha doğru yaptık. Sonuna kadar oyunda kalırsak oyun bize dönecekti. Oyundaki aksiyonlarımız doğru, topa sahip olma yüzdemiz fazla, duran top, arkasından penaltı."

"VAR NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR"

"Umut Bozok'a iki tane net faul var, devamında gol oluyor. VAR neden müdahale etmiyor, bu konuda da bir bilgilendirme olabilir."

"PENALTIDA KIRMIZI KART VAR MI YOK MU?"

"Penaltı hakkında yorumcular muhakkak söyleyeceklerdir. Bilgilendirme olursa sevinirim penaltıda kırmızı kart var mı yok mu diye."

"2-0'den 2-2 olan bir durumu konuşacakken, devre arası ve maç sonundaki durumu konuşacağız. Buna girmek istemiyorum. İsmail hocaya da söyledim oyuncuya dikkat edelim diye. Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bütününde ne çıkacak bilmiyorum. Ben yine sahanın içinde kalmaya çalışacağım."

"BU DURUMDAN NE ÇIKACAK MERAK EDİYORUM"

"Bu durumdan ne çıkacak merak ediyorum. MHK'si, PFDK'sinden toplam ne çıkacak bilmiyorum. Saha içinde kalacağım. Oyuna dönüş iyi. Lig üçüncüsüyüz, kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularımız vazgeçmedi, geri döndü, kaybetmeyi hak etmedik."

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